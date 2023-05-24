Чехія продовжує позбавлятись від російської нафти

Чехія може покрити свої потреби в нафті за рахунок поставок через нафтопровід Трансальпійський трубопровід (TAL) з 2025 року.

Уряд Чехії планує найближчими роками позбутися залежності від російської нафти. Таким чином будуть скасовані винятки із заборони Європейського Союзу на імпорт з Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що Чехія може покрити свої потреби в нафті за рахунок поставок через нафтопровід Трансальпійський трубопровід (TAL) з 2025 року.

Представники уряду Польщі та PKN Orlen, якій належать чеські нафтопереробні заводи, зустрілися з Міністерством промисловості Чехії. Сторони заявили, що працюватимуть над видаленням російської нафти з нафтопереробних заводів у Чехії, котрі належать PKN.

Петр Фіала зазначив, що підписана угода між державним оператором трубопроводу MERO та трубопровідною компанією TAL про збільшення потужності TAL до 4 млн тонн.

“Наша спільна мета — якнайшвидше диверсифікувати поставки сирої нафти, щоб повністю виключити російську нафту, як ми вже зробили в Польщі”, - заявив віце-прем’єр-міністр Польщі Яцек Сасін разом із виконавчим директором PKN Orlen Даніелем Обайтеком.

PKNв свою чергу готується переналаштувати технологію на Литвиновському НПЗ, який залежить від російської сирої нафти, щоб приймати неросійські поставки нафти.

Нагадаємо, G7 та ЄС хочуть заблокувати можливість відновлення експорту газу та нафти з РФ.