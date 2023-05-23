Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у співпраці з окупантами

Співробітники поліції Харківської області підозрюють мешканку Куп'янського району в томуу, що вона впроваджувала стандарти освіти РФ у навчальному закладі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Слідчі встановили, що 54-річна мешканка села Кам’янка влітку минулого року обіймала посаду виконувачки обов’язків директора “Кам'янської гімназії” Куп'янського району Харківської області.

Жінка виконувала всі розпорядження окупаційної влади для впровадження з початку нового навчального року стандартів російської освіти.

22 травня слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, співробітники поліції Харківської області викрили чоловіка, який підозрюється у тому, що він публічно закликав до підтримки рішень та дій Росії.