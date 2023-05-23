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Німеччина шукає можливості підтримати авіаційну коаліцію, – міністр оборони

ФРН не має американських винищувачів, тож її внесок буде мінімальним. 

Німеччина шукає можливості підтримати авіаційну коаліцію, – міністр оборони
Фото: aroundtheworldineightywaves.com

Німеччина шукає можливості для допомоги коаліції країн, які планують тренувати українських пілотів на винищувачах F-16, цитує міністра оборони Бориса Пісторіуса The Guardian

За даними Reuters, він додав, що внесок Німеччини в цьому питанні може бути лише незначним, оскільки сама вона не має жодного американського винищувача. 

Минулого тижня Пісторіус говорив, що ФРН не має тренувальних спроможностей чи потрібного військового обладнання для активного сприяння авіакоаліції. 

Про готовність навчати українських пілотів першою оголосила Велика Британія, але вона не має омріяних українцями F-16. 19 травня президент США Байден оголосив, що Вашингтон підтримає навчання українських пілотів на винищувачах, зокрема і F-16. Того ж дня зʼявилась інформація, що країни G7 погодилися відправити українцям винищувачі. 

Про готовність навчати українських пілотів оголосили Данія, Бельгія та Італія, про можливу допомогу сигналізували Нідерланди. 

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