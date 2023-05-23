Азербайджан збільшить обсяги експорту газу до Європи, – Алієв

Азербайджан має намір продовжувати збільшувати обсяги експорту газу до Європи.
Про це повідомив президент республіки Ільхам Алієв на азербайджано-литовському бізнес-форумі у Вільнюсі, передає "Інтерфакс-Україна".
"У 2021 році постачання азербайджанського природного газу до Європи становили 8 млрд кубометрів. Цього року показник дорівнюватиме 12 млрд кубометрів, а до 2027 року, я думаю, 20 млрд кубометрів. Я вважаю, що це мінімум", – сказав Алієв.
Він також анонсував найближчим часом початок "важливого видобутку (газу, – ред.) на одному з великих родовищ Каспію". Водночас президент зазначив, що поряд із традиційними джерелами енергії його країна має намір у майбутньому експортувати й інші.
"Азербайджан як надійний постачальник до Європи сьогодні експортує нафту, природний газ, електроенергію. Ми плануємо експортувати водень, зокрема "зелений" водень, і все це є частиною спільних стратегічних рамок нашої співпраці з Європейським союзом", – сказав Алієв.
Він також зазначив, що Азербайджан і Литва мають великі транспортно-логістичні можливості, що може забезпечити зв'язок між регіонами Каспійського і Балтійського морів.
"Ми розглядаємо транспортний сектор не лише як джерело доходів від транзиту, а й як можливість для малих та середніх підприємств щодо створення виробничих ланцюжків, бізнесу, послуг уздовж транспортного маршруту", – додав Алієв.
Нагадаємо, в квітні національні оператори газових систем Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини домовилися збільшити транспортування природного газу з Азербайджану, використовуючи існуючу інфраструктуру своїх країн, які раніше сильно залежали від російської енергії.
Алієв назвав підписання угоди між європейськими державами та Державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки “дуже своєчасним кроком”. І зазначив, що цей крок принесе більші та безпечніші постачання газу багатьом іншим країнам ЄС.
Раніше також повідомлялося, що Україна готова надати вільні потужності для транзиту і зберігання природного газу з Каспію до ЄС.