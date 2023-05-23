Азербайджан збільшить обсяги експорту газу до Європи, – Алієв

До 2027 року республікапостачатиме до ЄС мінімум 20 млрд кубометрів газу на рік.

Азербайджан має намір продовжувати збільшувати обсяги експорту газу до Європи.

Про це повідомив президент республіки Ільхам Алієв на азербайджано-литовському бізнес-форумі у Вільнюсі, передає "Інтерфакс-Україна".

"У 2021 році постачання азербайджанського природного газу до Європи становили 8 млрд кубометрів. Цього року показник дорівнюватиме 12 млрд кубометрів, а до 2027 року, я думаю, 20 млрд кубометрів. Я вважаю, що це мінімум", – сказав Алієв.

Він також анонсував найближчим часом початок "важливого видобутку (газу, – ред.) на одному з великих родовищ Каспію". Водночас президент зазначив, що поряд із традиційними джерелами енергії його країна має намір у майбутньому експортувати й інші.

"Азербайджан як надійний постачальник до Європи сьогодні експортує нафту, природний газ, електроенергію. Ми плануємо експортувати водень, зокрема "зелений" водень, і все це є частиною спільних стратегічних рамок нашої співпраці з Європейським союзом", – сказав Алієв.

Він також зазначив, що Азербайджан і Литва мають великі транспортно-логістичні можливості, що може забезпечити зв'язок між регіонами Каспійського і Балтійського морів.

"Ми розглядаємо транспортний сектор не лише як джерело доходів від транзиту, а й як можливість для малих та середніх підприємств щодо створення виробничих ланцюжків, бізнесу, послуг уздовж транспортного маршруту", – додав Алієв.

Нагадаємо, в квітні національні оператори газових систем Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини домовилися збільшити транспортування природного газу з Азербайджану, використовуючи існуючу інфраструктуру своїх країн, які раніше сильно залежали від російської енергії.

Алієв назвав підписання угоди між європейськими державами та Державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки “дуже своєчасним кроком”. І зазначив, що цей крок принесе більші та безпечніші постачання газу багатьом іншим країнам ЄС.

Раніше також повідомлялося, що Україна готова надати вільні потужності для транзиту і зберігання природного газу з Каспію до ЄС.