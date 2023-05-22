"Зернова ініціатива": ООН стурбована тим, що порт "Південний" із 2 травня не приймав жодного судна

На цей порт припадає третина постачань продовольства. Загалом з українських портів експортували понад 30 млн тонн продукції.

Організація Об'єднаних Націй висловила стурбованість тим, що український порт Південний із 2 травня не приймав жодного судна в межах "зернової ініціативи", передає Reuters.

Прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік не сказав, хто винен у відсутності кораблів, які прямують до порту під Одесою, звідки Росія щорічно перекачувала до 2,5 млн тонн аміаку на експорт трубопроводом із Тольятті.

Цей трубопровід закрили після вторгнення Росії в Україну. До цього РФ експортувала 4,4 мільйона тонн аміаку на рік (20% світових морських перевезень).

"Зернова ініціатива", зазначає видання, дозволяє Росії безпечно експортувати аміак, тож Москва наполягає на відновленні роботи аміакопроводу, через що минулого тижня погодилася продовжити роботу "зернового коридору".

Джерело в українському уряді повідомило агентству, що Київ розгляне можливість дозволити транзит російського аміаку через свою територію для експорту, якщо "зернову угоду" буде розширено за рахунок включення більшої кількості українських портів та ширшого спектру товарів.

Дюжаррік повідомив, що з моменту продовження "зернового коридору" дев'ять суден оглянули і допустили до плавання, п'ять з них наразі перебувають в українських портах Одеса та Чорноморськ на завантаженні продукції. За словами речника, наразі Спільний координаційний центр має 17 заявок від суден, які бажають зайти в Україну, і що семеро з них схвалили, тож судна очікують на перевірку.

"Жодне судно, яке претендує на відвантаження продовольства в порту "Південний", не було допущено до реєстрації. Порт "Південний" не приймав жодного судна із 2 травня. Ми стурбовані цим обмеженням та знову закликаємо до повного відновлення роботи", - сказав Дюжаррік журналістам.

На цей порт припадає третина постачань продовольства. Загалом з українських портів експортували понад 30 млн тонн продукції.

Речник генсека ООН також повідомив, що жодних добрив, зокрема, аміаку, за "зерновою угодою" ще не експортували.

Тим часом Росія пригрозила не продовжувати угоду, якщо не буде виконано перелік вимог, пов'язаних із перешкодами для її власного експорту продуктів харчування та добрив. Ще однією ключовою вимогою Москви є повторне підключення російського державного банку, відомого як Россільгоспбанк, до міжнародної платіжної мережі SWIFT.

Тим часом речник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано заявив, що блок не розглядає жодних повторних операцій із російськими банками.

Нагадаємо, 17 травня резидент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що "зернову угоду" продовжили ще на 60 днів. Згодом посол України в Туреччині заявив, що угода не передбачає виконання вимог Росії - ініційовані Москвою питання щодо роботи аміакопроводу і зняття санкцій з російських банків наразі дискутуються.

Опісля заступник міністра відновлення України Юрій Васьков повідомив, що Чорноморський зерновий коридор роботу не відновив, і десятки суден очікують на перевірку.

А напередодні Мінінфраструктури заявило, що Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору і наразі в "Південному" залишається понад 1,5 млн тонн агропродукції для десяти країн світу.