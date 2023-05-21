Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору

Навіть після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт “Південний”. Україна закликала Туреччину та ООН вплинути на країну-агресора.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

“Робота “Зернової ініціативи” поновилась, але Росія в СКЦ продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт “Південний”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 19 травня було проінспектовано 3 судна, які йдуть на завантаження до портів “Одеса” та “Чорноморськ”. В інспекції і реєстрації суден на порт “Південний” Росія відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.

20 травня російська делегація в СКЦ погодилась провести 7 інспекцій вхідного флоту на порти “Одеса” та “Чорноморськ”, але провела лише 2. Всі заявлені інспекції на порт “Південний” РФ знов викреслила як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану. 21 травня заплановано лише 4 інспекції, але знов без суден на порт “Південний”.

“Таку деструктивну політику країна-агресор здійснює вже майже місяць, з 29 квітня 2023 року. Наразі в порту “Південний” понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, в тому числі Африки та Азії, має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини”, – наголошують у Мінінфраструктури.

Порт “Південний” через брак флоту зупинено. Фактично РФ не допускає його до участі в “Зерновій ініціативі”, що є черговим грубим порушенням підписаної угоди. Таким чином РФ знайшла новий шлях, як зменшити ефективність “Зернової угоди” і відповідно зменшити експорт на потреби світу. Адже порт “Південний” є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів.

“Україна закликала Туреччину й ООН вплинути на Росію, інакше доведеться визнати, що зернова ініціатива не працює на визначених умовах”, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у липні 2022 Росія після переговорів із Туреччиною і ООН погодилась не перешкоджати експорту українського зерна. За той час, поки окупанти загрожували експорту, деякі країни опинилися під загрозою голоду. Протягом дії зернової угоди росіяни неодноразово погрожували розірвати її та шантажували інших учасників.

5 травня відбулася чергова серія переговорів про продовження дії "зернової ініціативи", але вона зайшла в глухий кут.

17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботу Чорноморського зернового коридору продовжили на два місяці.