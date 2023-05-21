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В Одесі енергетики ліквідували аварію на високовольтній підстанції

До цього без світла тимчасово були 14 тисяч клієнтів ДТЕК.

В Одесі енергетики ліквідували аварію на високовольтній підстанції
Фото: dtek.com

В Одесі енергетики ліквідували аварію на високовольтній підстанції.

Про це повідомляють "ДТЕК Одеські електромережі".

Станом на 20.08 20 травня електропостачання повернули усім клієнтам ДТЕК.

До цього аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси сталося о 18:17.

"Без світла тимчасово залишилися 14 тисяч клієнтів у Хаджибейському (колишньому Малиновському) районі, мікрорайон Черемушки. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків аварії та частково, де це можливо, перезаживлюють клієнтів на резервну лінію. Орієнтовний час відновлення світла - 21.00", - повідомляли в компанії.

Нагадаємо, станом на 19 травня внаслідок російських обстрілів було знеструмлено 15 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. А на Львівщині через падіння уламків ударного БпЛА частково без світла залишився один населений пункт.

Того ж дня ДТЕК повідомив, що одна з його теплових електростанцій припинила виробництво електроенергії.

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