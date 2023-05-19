Триває терор прифронтових та прикордонних з РФ територій.

Станом на 19 травня внаслідок обстрілів знеструмлено 15 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Про це повідомляє Міненерго.

“Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. Зокрема, на Львівщині через падіння уламків ударного БпЛА частково знеструмлено 1 населений пункт”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що триває терор прифронтових та прикордонних з РФ територій. У Запорізькій області внаслідок артобстрілів знеструмлено 8 населених пунктів, 4,7 тис. споживачів залишилися без світла. В Донецькій області через обстріл знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. споживачів. Також через обстріли є відключення світла в Миколаївській та Дніпропетровській області.

На Харківщині під обстріл під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків. Без постраждалих.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.На Київщині через технологічні порушення було відключено понад 20 тис. споживачів, переважну більшість уже заживлено.

Загалом за добу енергетикам вдалося повернути світло для 30,4 тисячі споживачів, зокрема й у прифронтових областях.

Також відновлено роботу міждержавної лінії електропередачі з Угорщиною, яка вимкнулася минулої доби. Пошкодження були виявлені на території Угорщини, ліквідацію порушень провели угорські енергетики.

За даними Міненерго, експорт до Молдови становить від 11 до 129 МВт, до Польщі - від 95 до 195 МВт. Він відбувається у період зниженого внутрішнього споживання електроенергії. Імпорту на поточну добу не планується.

Триває ремонтна кампанія у межах підготовки до нового опалювального сезону.

Планово ремонтуються як об'єкти генерації, так і мережева інфраструктура.

Обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Енергетична система працює стабільно.

Нагадаємо, уночі Збройні сили знищили 16 безпілотників і три крилаті ракети “Калібр”. У травні Росія посилила інтенсивність повітряних атак.