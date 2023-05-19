Новий пакет санкцій США позбавить 70 організацій у Росії і третіх країнах можливості імпорту товарів зі сполучених штатів

До нового пакету американських санкцій проти РФ увійдуть майже 300 компаній, людей, суден і літаків, а до "чорного списку" Мінторгу додадуть 70 організацій із Росії та інших країн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Члени G7 готуються до запровадження нових санкцій і посилення експортного контролю, але США представлять власний суттєвий пакет заходів... Серед іншого, це передбачає значне обмеження категорій товарів, імпортованих РФ... а також позбавлення приблизно 70 організацій у Росії і третіх країн можливості імпортувати товари зі США, додавши їх до "чорного списку" Мінторгу США", — повідомив високопоставлений представник адміністрації США.

Крім того, США, як очікується, оголосять про запровадження санкцій щодо понад 300 фізичних осіб, компаній, морських і повітряних суден.

"Ці заходи будуть спрямовані на запобігання обходу вже запроваджених санкцій, стосуватимуться дій фінансових посередників, майбутніх енергетичних і видобувних потужностей Росії", - пояснив представник адміністрації.

За його словами, обмеження торкнуться, зокрема, компаній, які намагаються обійти чинні санкції в Європі, на Близькому Сході та Азії.

"Ми також розширимо свої санкційні повноваження на додаткові сектори російської економіки, що мають ключове значення для її оборонно-промислового комплексу, і запровадимо нові заборони, щоб не дати Росії отримати вигоду з наших послуг", - додав він.

Нагадаємо, Велика Британія вирішила заборонити весь імпорт російських алмазів, алюмінію, нікелю та міді. ЄС теж готує обмеження.

Також Велика Британія ухвалила санкції проти 86 фізичних осіб та компаній РФ. Обмеження введено щодо осіб та організацій, що пов'язані з російським енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами.