Виснаження запаcів Європи підвищує ризик дефіциту постачання озброєння Києву до кінця року, − WP

Значна частина зброї, яку європейські лідери пообіцяли Києву цього тижня, навряд чи потрапить на поле бою після початку контрнаступу.

На думку військових експертів, значна частина зброї, яку європейські лідери пообіцяли Києву цього тижня, навряд чи потрапить на поле бою після початку контрнаступу, йдеться у статті Washington Post.

Чи Європа зможе забезпечувати таку підтримку в майбутньому – досі незрозуміло.

Західні уряди, зокрема європейські, не змогли діяти змінити свою промислову політику, щоб задовольнити дедалі більші потреби України в артилерійських боєприпасах, бронетехніці та іншому озброєнні.

Актуальні запаси російського обладнання у Києва виснажуються, як і власні запаси Заходу. Це підвищує ризик дефіциту поставок для України до кінця року, що перешкоджатиме здатності України розпочинати контрнаступ.

“Стало зрозуміло, що це може продовжуватися довше, і що потрібно робити інвестиції у галузь, якщо ми збираємося зробити її стійкою. У тому й річ, що це було очевидно ще у квітні минулого року, але люди сиділи, склавши руки”, − сказав старший науковий співробітник британського аналітичного центру “Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень” Джек Вотлінг.

Нагадаємо, американська газета New York Times написала, що пакети військової допомоги, оголошені Німеччиною, Великою Британією, Італією та Францією під час візитів президента України, роблять "дуже ймовірним" те, що українські війська незабаром завдадуть удару по окупантах на півдні.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політикиЖозеп Боррель повідомив, що Україна потребує щонайменше 1 тисячу артилерійських боєприпасів на день лише в районі Бахмута.