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Євросоюз налаштований пришвидшити постачання боєприпасів Україні, - Боррель

Він спілкувався з цього приводу з Кулебою.

Євросоюз налаштований пришвидшити постачання боєприпасів Україні, - Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час Генасамблеї ООН, 22 вересня 2022.
Фото: EPA/UPG

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що Україна потребує щонайменше 1 тисячу артилерійських боєприпасів на день лише в районі Бахмута. 

Про це Боррель сказав в рамках проведення зустрічі міністрів закордонних справ ЄС та Індо-Тихоокеанського міністерського форуму в Стокгольмі. 

Він розповів, що сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прохання до Євросоюзу щодо надання більшої підтримки. 

"Звичайно, ми повинні пришвидшити підтримку. У районі Бахмута, де продовжуються бойові дії, Україна потребує здійснювати приблизно одну тисячу артилерійських пострілів на день", - наголосив Боррель.  

Він додав, що Євросоюз забезпечує Україну боєприпасами, але налаштований пришвидшити постачання. 

"Оскільки Росія продовжує атакувати, Україна повинна оборонятися. І це була вимога, яку Кулеба презентував міністрам", - додав Боррель. 

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Нагадаємо, що Дмитро Кулеба після переговорів у Стокгольмі відзначив прогрес у питаннях артбоєприпасів великої дальності.

За даними німецьких ЗМІ, у найближчі місяці Німеччина має намір передати Україні озброєння на суму близько 2,7 млрд євро.

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