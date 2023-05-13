Євросоюз налаштований пришвидшити постачання боєприпасів Україні, - Боррель

Він спілкувався з цього приводу з Кулебою.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час Генасамблеї ООН, 22 вересня 2022.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що Україна потребує щонайменше 1 тисячу артилерійських боєприпасів на день лише в районі Бахмута.

Про це Боррель сказав в рамках проведення зустрічі міністрів закордонних справ ЄС та Індо-Тихоокеанського міністерського форуму в Стокгольмі.

Він розповів, що сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прохання до Євросоюзу щодо надання більшої підтримки.

"Звичайно, ми повинні пришвидшити підтримку. У районі Бахмута, де продовжуються бойові дії, Україна потребує здійснювати приблизно одну тисячу артилерійських пострілів на день", - наголосив Боррель.

Він додав, що Євросоюз забезпечує Україну боєприпасами, але налаштований пришвидшити постачання.

"Оскільки Росія продовжує атакувати, Україна повинна оборонятися. І це була вимога, яку Кулеба презентував міністрам", - додав Боррель.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба після переговорів у Стокгольмі відзначив прогрес у питаннях артбоєприпасів великої дальності.

За даними німецьких ЗМІ, у найближчі місяці Німеччина має намір передати Україні озброєння на суму близько 2,7 млрд євро.