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Україна робить успіхи у питаннях боєприпасів і початку переговорів про вступ до ЄС, - Дмитро Кулеба

Очільник українського МЗС взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ ЄС-27.

Україна робить успіхи у питаннях боєприпасів і початку переговорів про вступ до ЄС, - Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив прогрес у питаннях артбоєприпасів великої дальності та швидкий початок переговорів про вступ нашої держави до ЄС.

Про це йдеться в дописі Кулеби у твітері.

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Міністр зазначив, що ці питання порушив на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС-27 у Стокгольмі.

"Ми досягаємо прогресу в обох", - зазначив глава МЗСУ.

"Ми також висвітлювали Формулу миру, F-16 для України, спеціальний трибунал, нові пакети військової допомоги, залучення інших держав і розмінування". - додав міністр.

Глава євродипломатії Жозеп Боррель привітав главу МЗС на зустрічі та підкреслив, що "наша єдність і підтримка України міцніші, ніж будь-коли, і вони триватимуть, доки Україна не переможе".

Нагадаємо, напередодні пресслужба українського відомства повідомила, що Дмитро Кулеба відвідає Стокгольм, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС та Індо-тихоокеанського міністерського форуму.

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