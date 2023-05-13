Україна робить успіхи у питаннях боєприпасів і початку переговорів про вступ до ЄС, - Дмитро Кулеба

Очільник українського МЗС взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ ЄС-27.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив прогрес у питаннях артбоєприпасів великої дальності та швидкий початок переговорів про вступ нашої держави до ЄС.

Про це йдеться в дописі Кулеби у твітері.

Міністр зазначив, що ці питання порушив на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС-27 у Стокгольмі.

"Ми досягаємо прогресу в обох", - зазначив глава МЗСУ.

In Stockholm to take part in EU 27 Foreign Ministers meeting upon @JosepBorrellF’s and @TobiasBillstrom’s invitation.



I brought up two crucial issues: long-range artillery ammunition and short-range opening of EU accession talks.



We are making progress on both. pic.twitter.com/q3EuM7veQd — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2023

"Ми також висвітлювали Формулу миру, F-16 для України, спеціальний трибунал, нові пакети військової допомоги, залучення інших держав і розмінування". - додав міністр.

Глава євродипломатії Жозеп Боррель привітав главу МЗС на зустрічі та підкреслив, що "наша єдність і підтримка України міцніші, ніж будь-коли, і вони триватимуть, доки Україна не переможе".

Pleased to welcome Foreign Minister @DmytroKuleba at our EU 27 Foreign Ministers meeting in Stockholm.



Our unity and support to #Ukraine is more solid than ever, and it will continue until Ukraine prevails. pic.twitter.com/V6X9L70JLW — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 13, 2023

Нагадаємо, напередодні пресслужба українського відомства повідомила, що Дмитро Кулеба відвідає Стокгольм, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС та Індо-тихоокеанського міністерського форуму.