Кулеба у Стокгольмі говоритиме з колегами про військову підтримку ЄС та вступ України до євроблоку

Завтра міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Стокгольм, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС та Індо-тихоокеанського міністерського форуму.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
Кулеба під час зустрічі говоритиме про посилення військової допомоги ЄС та кроки до відкриття переговорів про вступ України в ЄС.
“У фокусі обговорень із міністрами країн ЄС та Індо-тихоокеанського регіону буде вплив російської агресії на світову систему безпеки”, − зазначили у міністерстві.
У рамках візиту планується низка двосторонніх зустрічей міністра із колегами.
Як пише Європейська правда, сьогодні міністри закордонних справ ЄС обговорять у Стокгольмі поточні питання зовнішньої та безпекової політики, зокрема, підтримку України на тлі російської агресії. Також відбудеться дискусія про відносини ЄС та Китаю.
Нагадаємо, вчора Кулеба розпочав перший в історії візит міністра закордонних справ України до Гватемали.
Перед цим очільник українського МЗС обговорив питання винищувачів F-16 з очільником МЗС Нідерландів Вопке Хукстрою.