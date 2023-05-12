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Кулеба у Стокгольмі говоритиме з колегами про військову підтримку ЄС та вступ України до євроблоку

Очільник українського МЗС візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу та Індо-тихоокеанського міністерського форуму.

Кулеба у Стокгольмі говоритиме з колегами про військову підтримку ЄС та вступ України до євроблоку
Фото: EPA/UPG

Завтра міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Стокгольм, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС та Індо-тихоокеанського міністерського форуму.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Кулеба під час зустрічі говоритиме про посилення військової допомоги ЄС та кроки до відкриття переговорів про вступ України в ЄС.

“У фокусі обговорень із міністрами країн ЄС та Індо-тихоокеанського регіону буде вплив російської агресії на світову систему безпеки”, − зазначили у міністерстві.

У рамках візиту планується низка двосторонніх зустрічей міністра із колегами.

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Як пише Європейська правда, сьогодні міністри закордонних справ ЄС обговорять у Стокгольмі поточні питання зовнішньої та безпекової політики, зокрема, підтримку України на тлі російської агресії. Також відбудеться дискусія про відносини ЄС та Китаю.

Нагадаємо, вчора Кулеба розпочав перший в історії візит міністра закордонних справ України до Гватемали.

Перед цим очільник українського МЗС обговорив питання винищувачів F-16 з очільником МЗС Нідерландів Вопке Хукстрою.

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