Росія вважає крилаті ракети ключовою зброєю для зриву українського контрнаступу, − Міноборони Великої Британії

У більш стратегічному плані РФ надає крилатим ракетам важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.

Росія розглядає крилаті ракети для ураження наземних цілей як ключову можливість зі зриву майбутнього українського контрнаступу.

Так вважають у Міністерстві оборони Великої Британії.

У ніч з 8 на 9 травня кораблі Чорноморського флоту Росії випустили по території України вісім крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS. З 9 березня 2023 року це було лише друге використання крилатих ракет флотом РФ.

До березня ВМФ Росії неодноразово запускав крилаті ракети. Росія, ймовірно, тимчасово призупинила використання цієї зброї, оскільки хотіла відновити свої резервні запаси.

“У короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети як ключову здатність завдати удару вглиб України, щоб зірвати очікувані українські контрнаступи”, − додали британці.

Водночас у більш стратегічному плані Росія також вважає, що крилаті ракети будуть мати важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.

“Як використовувати цю дефіцитну та дорогу зброю – одна з численних дилем, з якою стикаються російські командири, оскільки війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували”, − зазначили у відомстві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку довгоочікуваного контрнаступу проти РФ, оскільки Збройні сили ще потребують допомоги Заходу.

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки військову допомогу на суму 1,2 млрд доларів. Новий пакет допомоги оголошено у межах Ініціативи сприяння безпеці України. До пакету допомоги увійшли, зокрема, додаткові системи ППО та боєприпаси до них, а також снаряди до 155 мм арталерії та боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами.

Як пише Bloomberg, для контрнаступу Україна отримала озброєння на більш ніж 30 млрд доларів. Постачання техніки для цієї цілі почались в грудні, і її вартість уже перевищила річні витрати на зброю будь-якого члена НАТО, окрім США. Однак питання полягає в тому, чи достатньо цього.