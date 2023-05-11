США вперше передають Україні конфісковані активи російського олігарха

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд схвалив першу виплату Україні грошей, які США вилучили у російського олігарха - Костянтина Малофєєва, наближеного до Путіна.

Про це повідомляє "Голос Америки".

США заявили, що Малофєєв фінансував росіян, які пропагували сепаратизм у Криму після того, як Росія захопила півострів в 2014 році.

"Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, він не буде останнім", - зазначив Гарланд.

У лютому суддя Нью-Йоркського суду ухвалив рішення на користь конфіскації 5,4 мільйона доларів, які належали Малофєєву.

Ендрю Адамс, директор оперативної групи американського Мін'юсту KleptoCapturе назвав цю справу "історією успіху".

"Цей приклад – справжня історія успіху за минулий рік. Звісно, 5,4 мільйона доларів – крапля у морі, порівняно зі шкодою, яку ця війна заподіяла Україні та народу України, але це символ того, що можна зробити через судовий процес, який відповідає нашій Конституції та міжнародному праву", - казав Адамс.

"Покарання російських олігархів також є і покаранням власне російського президента Путіна", - вважає Білл Браудер, відомий критик Кремля і лідер Світової кампанії за справедливість ім. Магнітського.

"Путін не тримає кошти на власному імені, - казав Браудер в березні. - Де Путін тримає кошти? Його кошти записані на ім'я довірених олігархів. Це також і кошти Путіна. Тому це так важливо і в цьому основна ціль".

Браудер також переконаний, що такі заходи проти одного російського олігарха можуть застерегти сотні людей від підтримки режиму Путіна.

В Кремлі назвали передачу активів "крадіжкою". Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що такі дії "матимуть наслідки для США".

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що активи Малофєєва були конфісковані після того, як йому було оголошено про висунення обвинувачення в ухиленні від санкцій. У червні гроші були вилучені з банківського рахунку Малофєєва в США.

У квітні 2022 року канал "Царьград", який належить Малофеєву, потрапив під санкції США.