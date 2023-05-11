​В ЄС закликали Грузію не пускати російські літаки на свою територію

Петер Стано нагадав, що Грузія претендує на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС, тож має дотримуватися санкцій.

У Європейському союзі закликали Грузію дотримуватись санкцій проти Росії і не пускати її літаки на свою територію.

Про це заявив на брифінгу представник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що Грузія претендує на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Закликаємо Грузію, яка претендує на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС, приєднатися до цих санкцій (проти РФ - ред.). Також ЄС закликає Грузію не пускати на свою територію небезпечні російські літаки, оскільки санкції ЄС та США не дозволяють надавати послуги Росії з ліцензійного обслуговування американських та європейських літаків", - сказав Стано.

Нагадаємо, що 10 травня Росія заявила про припинення візового режиму з Грузією та скасувала заборону прямих авіарейсів, яку запровадила в 2019 році.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала рішення Кремля провокацією.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу", який порівнювали із російським законом про іноагентів. Представники грузинської опозиції, неурядові організації та журналісти, країни ЄС та США вважають, що влада країни хотіла таким законом перейняти російський досвід боротьби з “іноагентами” і створити в країні репресивний механізм.

Євросоюз заявив, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в ЄС.