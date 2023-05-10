Росія скасовує візи для громадян Грузії, президентка Зурабішвілі назвала це провокацією

Також з’явилася інформація про відновлення авіарейсів з РФ до Грузії.

Росія з понеділка скасовує візовий режим для громадян Грузії, відповідний указ президента РФ вже опубліковано.

Про це пишуть ЗМІ країни-агресора.

Згідно з указом, з 15 травня 2023 року грузини можуть в’їжджати до Росії без віз, на підставі чинних документів, що посвідчують особу.

Зазначимо, Грузія не має візового режиму для росіян, мешканці країни виступають проти цього.

Також з’явилася інформація про відновлення авіарейсів з РФ до Грузії.

Президента Грузії Саломе Зурабішвілі назвала такі дії росіян провокацією.

“Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприпустимі, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію!” − написала вона у Твіттері.

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its agression on Ukraine and occupies our territory! — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 10, 2023

Нагадаємо, парламент Грузії 10 березня відхилив у другому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу", який порівнювали із російським законом про іноагентів. Представники грузинської опозиції, неурядові організації та журналісти, країни ЄС та США вважають, що влада країни хотіла таким законом перейняти російський досвід боротьби з “іноагентами” і створити в країні репресивний механізм. Євросоюз заявив, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз, з нормами та цінностями ЄС.