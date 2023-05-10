Франція пропонує Європарламенту переїхати у нову будівлю у Страсбурзі за 700 тисяч євро на рік

У Європарламенті розглядають пропозицію прем’єр-міністерки Франції Елізабет Борн орендувати нове приміщення у французькому місті Страсбург за 700 000 євро на рік, пише Politico.

Видання зазначає, що це зміцнить контроль французів над контроверсійним другим домом Європейського парламенту.

У листі, який Борн надіслала президентці ЄП Роберті Мецолі 3 травня, французький уряд запропонував Європарламенту орендувати новий офісний блок Osmose після його придбання за складною схемою, яка може коштувати французьким платникам податків десятки мільйонів євро. Osmose, площею 15 тисяч кв. м, розташований неподалік від будівлі парламенту у французькому місті Страсбург.

Сотні депутатів Європарламенту прилітають до Страсбурга − офіційної резиденції парламенту відповідно до договорів ЄС − на чотири дні щомісяця, щоб відвідати голосування та переговори. Але переважно чиновники ЄС, депутати Європарламенту та їхні помічники проводять більшу частину свого часу у столиці Бельгії Брюсселі, де базуються дві інші основні інститути ЄС.

Згідно з планом Борн, після придбання будівлі держава Франції здаватиме будівлю в оренду на 99 років на “вигідних фінансових умовах”. Борн зазначає, що орієнтовна ринкова орендна плата за таку будівлю становить 3,4 млн євро.

“Французька держава готова зробити додаткові інвестиції та придбати будівлю Osmose протягом наступних кількох місяців”, − написала Борн у листі.

Мецола та 14 віцепрезидентів Європейського парламенту обговорили пропозицію на закритій зустрічі в понеділок увечері, але не схвалили прийняття пропозиції. До розгляду питання повернуться у червні.

Зараз парламент змушений орендувати додаткове приміщення в Страсбурзі у Ради Європи, яка не є органом ЄС, щоб мати достатньо робочого простору.