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​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ

Один із них у 1944 році "виконував операції з ліквідації націоналістичного підпілля" на Львівщині.

​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ
Фото: "Агентство. Новости"

Президент РФ Володимир Путін на параді в Москві сидів поряд із ветеранами НКВС та КДБ, які не брали участі у Другій світовій війні.

Про це повідомляють росЗМІ. 

За даними каналу, праворуч від Путіна сидів 98-річний Юрій Двойкін (на фото він у кепці). У 1942 році він записався в армію добровольцем, але на фронт так і не потрапив. Після закінчення школи снайперів у 1944 році його у складі НКВС відправили до Львівської області "виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України".

"Ми мало знали про бандерівців у той час. Вони вчинили полювання: упродовж двох днів розстріляли понад 5000 людей, відчули себе господарями у Львові, в Україні. Ми зачищали весь регіон від націоналістів, ловили у лісах, покинутих хуторах", – згадував сам Двойкін.

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Ліворуч від Путіна сидів Геннадій Зайцев. Він народився у 1934 році і також не брав участі у Другій світовій війні. У 1953 році його призвали на військову службу. Після закінчення строковї служби він залишився в армії, а в 1959 році почав служити в КДБ.

У 1968 році Зайцев брав участь у введенні радянських військ до Чехословаччини для придушення антирадянських протестів та "Празької весни". Зайцев керував групою 7-го Управління КДБ СРСР в операції "Дунай", як називалося введення військ до Чехословаччини. Під його керівництвом було захоплено будівлю МВС у Празі. У 70-х Зайцев очолив створену Юрієм Андроповим антитерористичну групу "Альфа".

Нагадаємо, в параді на Червоній площі в Москві взяли участь прем'єр-міністр Вірменії, президенти Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, а також Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі.

У МЗС України назвали участь лідерів інших країн у цьому дійстві "аморальним та недружнім кроком щодо України". А в американському Інституті вивчення війни вважають, що Путін намагається використати московський парад 9 травня, щоб продемонструвати постійний вплив РФ в Центральній Азії.

Раніше в низці регіонів РФ, а також в окупованому Криму, скасували паради до 9 травня "з міркувань безпеки". Російська влада також скасувала ходу "Безсмерний полк" у багатьох російських містах, Однак росіяни провели її в Пекіні. Також близько 100 людей взяли участь у марші під проводом проросійського президента Республіки Сербської Мілорада Додіка в місті Баня-Лука.

Секретар РНБО Олексій Данілов звернув увагу, що цьогоріч парад у Москві тривав усього 40 хвилин і став найкоротшим в історії. Він назвав захід "парадом боягузства і страху".

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