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Поліція Латвії затримала шістьох людей, які прославляли агресію Росії

9 травня у Латвії заборонені публічні заходи, які суперечать інтересам національної безпеки.

Поліція Латвії затримала шістьох людей, які прославляли агресію Росії
Фото: delfi.lv

У Латвії порушили дев’ять адміністративних проваджень та відкрили одну кримінальну справу через використання у громадському місці символів, які прославляють військову агресію та воєнні злочини.

Було затримано шістьох людей, повідомляє Радіо Свобода. 

П’ятьох із них – під час покладання квітів до місця, де раніше був пам’ятник радянським воїнам у Ризі. Ще одну людину затримали за покладання квітів у вигляді символу військової агресії Росії проти України до пам'ятника Свободи в Ризі. Кримінальну справу порушили за напис «З Днем Перемоги» в одному з районів Риги.

Керівництво латвійської поліції раніше попереджало, що 9 травня поліція не виявлятиме толерантності до тих, хто цього дня прославляє військову агресію.

У поліції також звернули увагу на те, що 9 травня у Латвії заборонені публічні розважальні та святкові заходи, збори, ходи та пікети, які суперечать інтересам національної безпеки, розколюють суспільство, спотворюють історію та ставлять під сумнів солідарність з українським народом.

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Нагадаємо, що міністри держав Північної Європи та Балтії підтримали створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії та висловилися за збільшення кількості боєприпасів та спорядження для України.

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