У Сербії після двох масових стрілянин оголосили збройову амністію

Влада Сербії, після двох масових стрілянин у Белграді та на околицях столиці, оголосила так звану збройову амністію, пише BBC.

Тепер всі власники незареєстрованої вогнепальної зброї можуть принести її в найближчий поліцейський відділок і зброю приймуть, не “ставлячи неприємних питань”.

Амністія триватиме 30 днів, після чого до порушників, за словами президента країни Александра Вучича, буде вжито найжорсткіших заходів.

На засіданні уряду минулої п'ятниці була схвалена пропозиція президента, за якою МВС має терміново підготувати поправки до закону про зброю та боєприпаси, які посилять умови зберігання та носіння короткоствольної вогнепальної зброї. Очікується, що цей захід на 20% скоротить кількість “короткостволки” на руках у людей.

Поправки до цього закону передбачатимуть обов'язкові медичні, психологічні та психіатричні перевірки, а також тести на наркотики для осіб, яким дозволено носити зброю, зокрема мисливську. Ці перевірки проводитимуться кожні півроку чи рік.

Влада планує також збільшити максимальне покарання за незаконне зберігання зброї, зокрема автоматів Калашникова, до 15 років.

“Предбачено також кримінальне покарання за несанкціоноване носіння такої зброї, як ножі, навіть і складані, щоб такі предмети більше не з'являлися у школах”, − сказав Вучич.

За його словами, він навіть пропонував уряду ввести страту за особливо тяжкі злочини, скоєні із застосуванням вогнепальної зброї, але йому відмовили.

Нинішня амністія в Сербії, яка, згідно з деякими дослідженнями, посідає одне з провідних місць у світі за кількістю зброї на руках у мирного населення, вже далеко не перша, і кожна з них “збирала рясний урожай”. Опитування 2018 року показало, що на кожних 100 жителів країни припадало 39 одиниць зброї, і більшість із них не була зареєстрована офіційно.

Нагадаємо, унаслідок стрілянини в початковій школі Белграда минулого тижня загинули вісім дітей і охоронець. Через день біля столиці сталася ще одна масова стрілянина − чоловік із авто розстрілював людей в декількох населених пунктах. Щонайменше вісім осіб були вбиті і 13 поранені. Підозрювані в обох випадках − відповідно 13-річний хлопець і 20-річний чоловік − перебувають під вартою. Після цих подій міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку.