Присяжні визнали Трампа відповідальним за сексуальне насильство та наклеп на Елізабет Джин Керролл

Журі присяжних визнало експрезидента США Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві та наклепі на Елізабет Джин Керролл.

Про це повідомляє CNN.

Також присяжні присудили письменниці загальну суму близько 5 млн доларів, яку має сплатити Трамп.

Керролл подала до суду на Трампа за насильство, стверджуючи, що його поведінка кваліфікується як сексуальний злочин, оскільки це було зґвалтування, сексуальне насильство або насильницькі дотики.

Присяжні не встановили, що вона довела зґвалтування, вони вважають, що Керролл довела, що Трамп вчинив сексуальне насильство.

Нагадаємо, Трамп став першим експрезидентом США, проти якого висунули кримінальні обвинувачення. Експрезидент зіткнувся з цілою низкою юридичних проблем, включно з ймовірною виплатою грошей за мовчання актрисі фільмів для дорослих і розслідуванням його ймовірної ролі у штурмі Капітолію США 6 січня 2021 року.