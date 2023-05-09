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Італія має намір вийти з китайського проєкту “Один пояс, один шлях”, - ЗМІ

Італія є єдиною країною G7, яка бере участь у ініціативі “Один пояс, один шлях”.

Італія має намір вийти з китайського проєкту “Один пояс, один шлях”, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Італія дала США зрозуміти, що має намір вийти із суперечливого інвестиційного договору з Китаєм “Один пояс, один шлях” до кінця року.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запевнила спікера Палати представників США Кевіна Маккарті під час зустрічі в Римі минулого тижня, що, за словами присутніх, хоча остаточне рішення ще не прийнято, її уряд виступає за відхід від своєї ролі в масштабній китайській ініціативі “Один пояс, один шлях”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Італія доєдналась до проєкту у 2019 році, і її участь буде автоматично продовжено у 2024 році, якщо Рим активно не вийде з угоди.

Італія є єдиною країною з Великої Сімки, яка бере участь у цьому проєкті. 

Bloomberg наголошує, що прес-секретар Мелоні відмовився від коментарів, а офіс Маккарті не відповів на запити про коментарі.

“Сполучені Штати активно тиснули на Рим, щоб той зайняв публічну позицію щодо цього питання та відмовився від угоди”, - сказали джерела видання котрі побажали залишитись невідомими.

Наразі дипломатичні радники Мелоні обговорюють деталі та час прийняття рішення, побоюючись економічної помсти з боку Китаю. Скоріш за все, нічого не буде оприлюднено до початку саміту лідерів G7 у Японія 19 травня. 

Китайська ініціатива “Один пояс, один шлях” профінансувала 900 млрд доларів США на інфраструктурні проекти по всьому світу.

Нагадаємо, Китай виступив проти санкцій, які Євросоюз пропонує застосувати щодо китайських компаній, котрі торгують із Росією і можуть бути причетні до підтримки російської воєнної машини.

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