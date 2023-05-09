У Telegram масово торгують державними даними США, злочинці часто мають зв’язки з РФ, − Financial Times

У месенджері Telegram масово торгують секретними даними американських державних органів, зокрема правоохоронних та розвідувальних.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на власний моніторинг у каналах соцмережі та джерела.

Продається все – злиті секретні матеріали Пентагону, каталоги тисяч співробітників ФБР, секретні посібники для військових літаків США, бази даних поліцейських департаментів і приватні переписки між правоохоронцями та технологічними компаніями.

Хакери та злочинці-вимагачі діляться порадами та демонструють свої "подвиги", анонімні учасники обговорюють світову політику та обмінюються витоками даних. Останнім часом найпрестижнішим стало оприлюднення ще невідомих подробиць витоку даних від військовослужбовця Джейка Тейшейри.

FT розповідає, що через кілька секунд після запиту учасника одного з каналу на певну інформацію з’явилося посилання на злиті документи, розміщені у відкритому каталозі на Dropbox. Серед них були дані про те, що ПВК “Вагнер” шукає зброю у всьому світі, а Китай створює кіберзброю для захоплення західних супутників – інформація, яку на той час ще не оприлюднили світові ЗМІ.

“Однак це “блідне” у порівнянні з тим, що інформатори назвали “лавиною” даних від російських організацій, викритих проукраїнськими хакерами”, − зазначає Financial Times.

За словами одного американського дипломата, різноманітність документів і відносна легкість доступу до таких форумів створюють враження, що “ви бачите верхівку айсберга”. “Навіть старі секретні документи мають оперативну цінність − вони показують наш підхід до проблем, як ми оцінюємо загрози, як ми навчаємо людей”, − сказав він.

Зазначимо, багато матеріалів, злитих Тейшейрою, стали валютою на проросійських онлайн-форумах. Аналітики кажуть, що існує реальна ймовірність того, що деякі документи з’являться пізніше або що Росія розповсюджуватиме підроблені документи.

“Коли такі дані опиняються в Інтернеті, то не потрібно багато часу, аби їх виявили − і як тільки це стається, вони поширюються у мережі, як епідемія”, − сказав керівник відділу кібербезпеки консалтингової компанії Auren Israel Ошер Ассор.

Широке розмаїття матеріалів, пов'язаних з урядом США, підкреслює їхню цінність для підпільної торгівлі хакерів. У багатьох випадках злочинні групи мають віддалені зв’язки з Росією, надаючи можливість поширювати документи — підроблені чи оригінальні — які допомагають російській пропаганді.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "витік" секретних документів з США є сумішшю правдивої та брехливої інформації.