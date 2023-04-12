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"Витік" документів з США є сумішшю правди і брехні, - Резніков

Інформація, що міститься в документах, не актуальна, вважає міністр.

"Витік" документів з США є сумішшю правди і брехні, - Резніков
Фото: EPA/UPG

"Витік" секретних документів з США є сумішшю правдивої та брехливої інформації.

Про це 12 квітня заявив у Мадриді міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Sky News.

Резніков заявив, що файли із секретними військовими документами США, які нібито просочилися і були розміщені в Інтернеті, "містять суміш правдивої та неправдивої інформації".

На його думку, будь-яка інформація, що міститься в документах, не актуальна. Крім того, міністр додав, що, на його думку, витоки були інформаційною операцією, спрямованою на користь Росії та її союзників.

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Нагадаємо, засекречені військові документи щодо планів США і НАТО, які стосуються нарощення української армії перед запланованим контрнаступом були опубліковані в соцмережах. Зазначалося, що може йтися про спробу дезінформації з боку Москви. Однак у США взялися за перевірки, аби виявити джерело витоку секретної інформації.

У п'ятницю, 7 квітня, у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, в яких, докладно описані секрети американської національної безпеки, починаючи від України до Близького Сходу та Китаю.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, інформація про нібито "витік" даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.

Міністерство юстиції США розпочинає розслідування нібито витоку секретних військових документів.

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