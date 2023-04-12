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Лубінець вимагає підняти питання про жорстокість російських військових у Комітеті ООН з прав людини

Він звернувся з листом до генерального секретаря ООН.

Лубінець вимагає підняти питання про жорстокість російських військових у Комітеті ООН з прав людини
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Telegram/Media Center Ukraine - Ukrinform

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає, щоб питання про страту, ймовірно, українського полоненого російськими військовими було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини.

Про це Лубінець написав у Facebook.

«Як омбудсмен України звернувся з листами до верховного комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні, генерального секретаря ООН, Міжнародного комітету Червоного хреста, зробити все можливе, аби винні понесли покарання за кожен воєнний злочин. А також, щоб цей випадок окремо був зафіксований у всіх звітах міжнародних організацій. Вимагаю, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини», – написав Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що розіслав колегам омбудсменам з різних країн відео зі стратою з проханням, щоб «вони у своїх країнах продовжували лобіювати питання підтримки України».

«А також для того, щоб парламенти їхніх країн визнавали Росію країною-терористкою, а російську агресію – геноцидом українського народу. Щоб РФ виключили з усіх міжнародних організацій», – зазначив Лубінець.

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Нагадаємо, МЗС закликало Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) невідкладно звернути увагу на страту росіянами українського полоненого.

Раніше на страту українського полоненого росіянами відреагували, зокрема, президент Україниголова Офісу президента та міністр закордонних справ.

Так, Володимир Зеленський заявив: "Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям… Світ повинен бачити. Це – відео Росії, якою вона є". Інші представники української влади закликали, зокрема, викинути РФ зі складу Радбезу ООН. 

Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства. "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

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