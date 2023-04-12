У спецслужбі повідомили, що він закликав до “поділу” України і розкручував медійний образ кума Путіна як “миротворця”.

СБУ заявила про затримання пропагандиста, що працював на екснардепа-втікача Віктора Медведчука і закликав до “поділу” України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Медведчука. Встановлено, що фігурант займався «розкруткою» медійного образу поплічника кремля як «миротворця», якого «чують» у москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначається, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство «News-front», зареєстроване у тимчасово окупованому Криму. Після початку повномасштабної агресії РФ фігурант перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах.

За даними СБУ, також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні. Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру "політологу" Медведчука, який переховується у Криму. Олександр Лазарєв ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Мураєва та Шарія.