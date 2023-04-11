Порошенко підготував для ЗСУ 10 мобільних ремонтних майстерень

Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» готують для військових 10 пересувних майстерень для ремонту військової техніки на фронті. Про це повідомила пресслужба "Європейської Солідарності".

Як розповів Петро Порошенко, майстерні створюють на базі британських вантажівок DAF, вони укомплектовані необхідними інструментами та обладнанням. За цими майстернями – черга, а найбільше їх просять артилеристи.

«Майже вісім тижнів тому ми презентували новий дослідно-конструкторський зразок, сьогодні ця позиція поставлена на потік. На наших потужностях триває виготовлення десяти «кунгів», а тут ви зараз бачите комплекти для десяти майстерень, щоб відновлювати боєздатність підбитої техніки в польових умовах. Вони уніфіковані, повністю з усім новим, це розробляли найкращі конструктори», – показує Порошенко.

Загальна вартість проєкту з урахуванням переобладнаних вантажівок, за його словами, – близько 10 мільйонів гривень. Фонд Порошенка подвоює суму, зібрану волонтерами. До того ж, говорить Порошенко, із постачальниками обладнання вдається домовитись про найкращі ціни. «Хочу подякувати торговим мережам, починаючи від «Дніпра» до «Епіцентру» за надання значних знижок, бо ми боремося за те, щоб зробити ефективне використання коштів», – пояснює Порошенко.

Майстерні оснащені генераторами, компресорами, верстатами, необхідними ключами. Але найголовніший скарб, каже Порошенко – це балони з вуглекислотою для зварювальних робіт.

«Ми робимо їх для артилерійських бригад, для десантно-штурмових бригад, майстерні допоможуть відновлювати боєздатність прямо на передку», – говорить Петро Порошенко.

«Дуже важливо зараз встигнути до початку контрнаступу, бо це те, чого потребують наші воїни», – зауважив п’ятий Президент.

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» законтрактували у Великій Британії більше 300 вантажівок Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.