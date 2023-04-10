Заступниця міністра закордонних справ зустрілася зі своїм колегою Санджаєм Вермою.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прибула з першим робочим візитом до Індії.

Посадовиця зустрілася у столиці Нью-Делі зі заступником міністра закордонних справ країни Санджаєм Вермою.

Джапарова поділилася новою інформація про боротьбу України з російською агресією і запросила приєднатися до ініціативи Президента Володимира Зеленського “Формула Миру” та програми “Зерно з України”.

“Важливо мати Індію на борту”, − сказала заступниця міністра.

Верма зі свого боку зазначив, що сторони поділилися точками зору і обговорили двосторонні зобов’язання та подальшу співпрацю.

Фото: twitter.com/SanjayVermalFS

Джапарова під час візиту візьме участь у круглому столі з Indian Strategic Community та інтерактивному спілкуванні з представниками Індійської ради у міжнародних справах, зазначили у МЗС.

Happy to visit 🇮🇳-the land that gave birth to many sages,saints&gurus. Today, #India wants to be the Vishwaguru,the global teacher and arbiter. In our case, we’ve got a very clear picture:aggressor against innocent victim.Supporting🇺🇦 is the only right choice for true Vishwaguru. — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 10, 2023

Нагадаємо, послом України в Індії може стати чинний заступник міністра оборони України Олександр Поліщук.

На початку березня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав "Групу двадцяти" (G20) подолати розбіжності щодо України.