Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прибула з першим робочим візитом до Індії.
Посадовиця зустрілася у столиці Нью-Делі зі заступником міністра закордонних справ країни Санджаєм Вермою.
Джапарова поділилася новою інформація про боротьбу України з російською агресією і запросила приєднатися до ініціативи Президента Володимира Зеленського “Формула Миру” та програми “Зерно з України”.
“Важливо мати Індію на борту”, − сказала заступниця міністра.
Верма зі свого боку зазначив, що сторони поділилися точками зору і обговорили двосторонні зобов’язання та подальшу співпрацю.
Джапарова під час візиту візьме участь у круглому столі з Indian Strategic Community та інтерактивному спілкуванні з представниками Індійської ради у міжнародних справах, зазначили у МЗС.
Happy to visit 🇮🇳-the land that gave birth to many sages,saints&gurus. Today, #India wants to be the Vishwaguru,the global teacher and arbiter. In our case, we’ve got a very clear picture:aggressor against innocent victim.Supporting🇺🇦 is the only right choice for true Vishwaguru.— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 10, 2023
Нагадаємо, послом України в Індії може стати чинний заступник міністра оборони України Олександр Поліщук.
На початку березня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав "Групу двадцяти" (G20) подолати розбіжності щодо України.