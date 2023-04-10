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Еміне Джапарова прибула з першим робочим візитом до Індії

Заступниця міністра закордонних справ зустрілася зі своїм колегою Санджаєм Вермою.

Еміне Джапарова прибула з першим робочим візитом до Індії
Еміне Джапарова і Санджай Верма
Фото: twitter.com/EmineDzheppar

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прибула з першим робочим візитом до Індії.

Посадовиця зустрілася у столиці Нью-Делі зі заступником міністра закордонних справ країни Санджаєм Вермою.

Джапарова поділилася новою інформація про боротьбу України з російською агресією і запросила приєднатися до ініціативи Президента Володимира Зеленського “Формула Миру” та програми “Зерно з України”.

“Важливо мати Індію на борту”, − сказала заступниця міністра.

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Верма зі свого боку зазначив, що сторони поділилися точками зору і обговорили двосторонні зобов’язання та подальшу співпрацю. 

Фото: twitter.com/SanjayVermalFS

Джапарова під час візиту візьме участь у круглому столі з Indian Strategic Community та інтерактивному спілкуванні з представниками Індійської ради у міжнародних справах, зазначили у МЗС.

Нагадаємо, послом України в Індії може стати чинний заступник міністра оборони України Олександр Поліщук.

На початку березня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав "Групу двадцяти" (G20) подолати розбіжності щодо України.

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