Порошенко взяв участь у богослужінні в Києво-Печерській Лаврі

Петро і Марина Порошенки разом з депутатами, громадськими активістами та захисниками України взяли участь у богослужінні ПЦУ з нагоди Благовіщення у головному храмі Києво-Печерської Лаври – Успенському соборі. Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність".

«Сьогодні ми присутні на службі в святій Києво-Печерській Лаврі, де ігуменею є сама Богородиця. Свого часу ми зробили абсолютно правильну річ, коли Православна Церква України отримала Томос про автокефалію. І це стало канонічною територією ПЦУ», – заявив Порошенко після служби.

Фото: eurosolidarity.org

«Тисячі парафій приєднуються до нашої церкви. Вони розпочали цей процес одразу ж після отримання Томосу. Після 2019 року, на жаль, три роки цей процес був призупинений. І лише після широкомасштабної агресії і того, як продемонструвала себе московська церква, не залишилося жодних ілюзій. Ця московська церква зберігає свій, як вони кажуть, «канонічний зв’язок» з Москвою і московською церквою. Вони навіть у своїх документах пишуть, що зв’язок із світовим православ`ям вони роблять через російську православну церкву», – констатував Петро Порошенко.

Він також нагадав, що за його ініціативи Верховна Рада ухвалила закон про перейменування: «Церква, яка має канонічний центр в країні-агресорі, не має права називатися українською православною церквою. Їх справжнє ім’я – для того, щоб не дурити українців – є «російська православна церква в Україні».

«ОПЗЖ, «п’ята колона» Росії робила все, щоб відтермінувати введення в дію цього закону. Ми билися і нарешті отримали рішення Конституційного Суду про конституційність моїх дій і про конституційність закону. І тепер закон треба виконувати», – переконаний Порошенко.

Наступним кроком, на його думку, має бути прийняття Верховною Радою законопроєкту про заборону московської церкви в Україні.

Порошенко також закликав органи місцевого самоврядування передати Православній Церкві України земельні ділянки, які роздали московській церкві. «Ми маємо підтримати нашу Церкву, в тому числі і на рівні місцевого самоврядування», – наголосив Петро Порошенко.

Щодо Києво-Печерської Лаври Порошенко зазначив: «Є рішення української влади про те, що не продовжувати угоди про оренду або про розірвання – треба забезпечувати виконання законних вимог».