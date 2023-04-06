Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаПолітика

Швеція і Туреччина обговорять затвердження шведської заявки на вступ до НАТО у червні

Зустріч відбудеться протягом першої половини місяця.

Швеція і Туреччина обговорять затвердження шведської заявки на вступ до НАТО у червні
Фото: EPA/UPG

Наступна зустріч між Швецією і Туреччиною щодо затвердження шведської заявки на вступ до НАТО відбудеться у червні.

Про це заявив радник президента Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє Anadolu.

“Після затвердження нашим парламентом заявки на членство у НАТО Фінляндії, ми погодилися провести наступну зустріч зі Швецією протягом першого чи другого тижня червня”, – зазначив Калин.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.

Заявку Швеції не ратифікували Туреччина і Угорщина. Туреччина виступає проти вступу Швеції через надання притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами. Уряд Швеції заявив, що серйозно ставиться до звинувачень Туреччини. Але додав, що є деякі вимоги, такі як екстрадиція людей, яких Туреччина вважає шкідливими, Швеція не може виконати.

4 квітня  Фінляндія офіційно стала членом НАТО

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також