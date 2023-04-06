Швеція і Туреччина обговорять затвердження шведської заявки на вступ до НАТО у червні

Наступна зустріч між Швецією і Туреччиною щодо затвердження шведської заявки на вступ до НАТО відбудеться у червні.

Про це заявив радник президента Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє Anadolu.

“Після затвердження нашим парламентом заявки на членство у НАТО Фінляндії, ми погодилися провести наступну зустріч зі Швецією протягом першого чи другого тижня червня”, – зазначив Калин.

Нагадаємо, Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.

Заявку Швеції не ратифікували Туреччина і Угорщина. Туреччина виступає проти вступу Швеції через надання притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами. Уряд Швеції заявив, що серйозно ставиться до звинувачень Туреччини. Але додав, що є деякі вимоги, такі як екстрадиція людей, яких Туреччина вважає шкідливими, Швеція не може виконати.

4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО.