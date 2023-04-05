Естонія заблокувала ще 53 сайти, які дозволяли дивитися російські телеканали

На цей час Естонія для захисту інформаційного простору та забезпечення дотримання санкцій обмежила доступ до 195 веб-сайтів та 51 телеканалу.

Естонський Департамент захисту прав споживачів та технічного нагляду (TTJA) поінформував інтернет-провайдерів про 53 домени, через які можна дивитися заборонені в Європейському Союзі телеканали.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт TTJA.

Таким чином, на цей час Естонія для захисту інформаційного простору та забезпечення дотримання санкцій обмежила доступ до 195 веб-сайтів та 51 телеканалу.

TTJA продовжує моніторинг телеканалів та веб-сайтів. Департамент також продовжить інформування телекомунікаційних компаній про телеканали та веб-сайти, поширення яких в Естонії необхідно припинити через міжнародні санкції.

“Опитування громадської думки, проведене на замовлення Держканцелярії (Естонії - ред.), показує, що згадка російських каналів як важливого джерела інформації за рік знизилася з 33% до 11%, а довіра – з 40% до 18%. На підставі цих цифр можна сказати, що робота із захисту естонського інформаційного простору була ефективною”, – зазначила генеральний директор TTJA Крісті Тальвінг.

При цьому в Естонії телеглядач, як і раніше, може отримувати різноманітний контент російською мовою. TTJA видав дозвіл на діяльність наступним телеканалам: Kanal 7, Kanal 7+, Kino 7, Orsent TV, OTV, Semejka, Super Baltic, Super Plus, 3+ Estonia. Крім того, в Естонського телерадіомовлення є свій російськомовний телеканал ETV+.

Нагадаємо, Естонія оголосила про висилку російського дипломата через підозру в підриві безпеки країни. Зокрема, його звинувачують у поширенні пропаганди, яка виправдовує військові дії Росії.