Польська PKN Orlen розірвала всі нафтові контракти з Росією

Раніше росіяни припинили постачання нафти у Польщу через поставку “Леопардів” Україні.

Польська PKN Orlen розірвала контракт із російською "Татнафтою" без сплати штрафних санкцій після припинення постачання нафти росіянами, які таким чином відреагували на поставку поляками “Леопардів” Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву виконавчого директора польської компанії.

Поставки по трубопроводу “Дружба” були припинені в лютому, буквально через день після того, як Польща поставила в Україну свої перші танки Leopard.

Польща пообіцяла припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, коли закінчився довгостроковий контракт PKN з Роснафтою. Угода з "Татнафтою" мала закінчитися в 2024 році.

“Ці контракти більше не існують. Контракт із “Роснафтою” закінчився в січні, ми його не продовжували”, — сказав Даніель Обайтек приватному мовнику Polsat News.

"Другий контракт з "Татнефтью"... коли нафта перестала текти, у нас виникла суперечка про розірвання контракту. На цій підставі ми розірвали цей контракт без штрафних санкцій".

Обайтек сказав, що контракт було розірвано кілька днів тому.

Після вторгнення в Україну та до того, як Європейський Союз ввів ембарго на морські поставки з Росії, PKN припинила купувати російську нафту та паливо, що транспортуються морем.

Даніель Обайтек зазначив, що його портфель поставок тепер включає нафту із Західної Африки, Середземномор'я, Перської та Мексиканської заток. Він також має контракт на постачання з Saudi Aramco станом на 2022 рік.

Нагадаємо, Росія та Індія відмовилися від еталону цін на нафту Brent на користь Dubai. Більші обсяги та зміна цін на російську нафту підкреслюють тісніші зв’язки між Москвою та Нью-Делі.