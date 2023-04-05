В Єрусалимі відбулися сутички між поліцією Ізраїлю та палестинськими вірянами

Пізніше вранці ізраїльські літаки завдали удару по Газі у відповідь на ракетний обстріл з анклаву.

У Єрусалимі відбулися сутички між ізраїльською поліцію та вірянами, які молилися в мечеті аль-Акса. Правоохоронці заявили, що застосували силу, аби відреагувати на насильство, пише The Guardian.

Офіційне палестинське інформаційне агентство Wafa повідомило, що під час нападу на мечеть постраждали десятки вірян, які провели всю ніч у молитвах Рамадану. Палестинський Червоний Півмісяць повідомив, що ізраїльські сили нібито не допустили його медиків до мечеті.

Міністерство закордонних справ Йорданії засудило зіткнення в мечеті, а Єгипет закликав негайно припинити "відвертий напад Ізраїлю на вірян".

Наразі не зрозуміло, що стало причиною насильства. Ізраїльська поліція заявила, що застосувала силу для того, аби вивести вірян, які ховалися біля мечеті з феєрверками, камінням та палицями. Вони додали, що офіцер отримав поранення каменем в ногу і що десятки "бунтівників" були затримані.

Інцидент викликав хвилю палестинських протестів та ударів. Ізраїльські військові повідомили, що сирени повітряної тривоги звучали в ізраїльських громадах навколо сектора Гази.

Пізніше вранці ізраїльські літаки завдали удару по Газі у відповідь на ракетний обстріл з анклаву. Радіо ХАМАС повідомило, що ізраїльські удари вразили два тренувальні табори, один у місті Газа, а інший у таборі для біженців.

Напруженість у Східному Єрусалимі та на Західному березі річки Йордан вже була високою протягом кількох місяців, і побоювання щодо подальшого насильства посилювалися з наближенням Рамадану та Песаху.

Згідно з даними Associated Press, цього року від ізраїльського вогню загинуло щонайменше 88 палестинців. За той самий період напади палестинців на ізраїльтян забрали життя 15 людей.