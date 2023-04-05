Остін відвідає у квітні Швецію, аби обговорити вступ країни до НАТО

Також на порядку денному будуть питання регіональної безпеки.

Міністр оборони США Ллойд Остін планує у квітні відвідати з візитом Швеції, аби обговорити вступ країни до блоку НАТО.Про це йдеться на сайті Пентагону.

Очільник відомства привітав Фінляндію з тим, що вона стала 31-им членом Організації Північноатлантичного договору в день 74-ї річниці Альянсу.

“Фінляндія − горда демократія, боєздатна армія якої значно зміцнить НАТО. Її рішення приєднатися до Альянсу відображає привабливість демократичних цінностей НАТО, а також життєво важливу роль НАТО у підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку”, − сказав Остін.

Міністр також зазначив, що нетерпінням чекає спільної роботи з Фінляндією як союзником і якнайшвидшого вступу до Альянсу Швеції.

“Наприкінці цього місяця я поїду до Швеції, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, а також плани щодо вступі до НАТО”, − підкреслив він.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на приєднання до військового альянсу після вторгнення Росії в Україну минулого року, але Угорщина та Туреччина утрималися від схвалення заявки.

31 березня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром заявив про сумніви у тому, що його країна зможе приєднатися до блоку НАТО до липня – через нові заперечень з боку Угорщини.

В угорському уряді заявили, що затримка пов’язна з “невдоволенням” минулою критикою Стокгольма політики прем’єр-міністра Віктора Орбана. Туреччина зі свого боку звинуватила Швецію у надані притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами.