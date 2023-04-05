Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
ГоловнаСвіт

Остін відвідає у квітні Швецію, аби обговорити вступ країни до НАТО

Також на порядку денному будуть питання регіональної безпеки.

Остін відвідає у квітні Швецію, аби обговорити вступ країни до НАТО
Фото: EPA

Міністр оборони США Ллойд Остін планує у квітні відвідати з візитом Швеції, аби обговорити вступ країни до блоку НАТО.Про це йдеться на сайті Пентагону.

Очільник відомства привітав Фінляндію з тим, що вона стала 31-им членом Організації Північноатлантичного договору в день 74-ї річниці Альянсу.

“Фінляндія − горда демократія, боєздатна армія якої значно зміцнить НАТО. Її рішення приєднатися до Альянсу відображає привабливість демократичних цінностей НАТО, а також життєво важливу роль НАТО у підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку”, − сказав Остін. 

Міністр також зазначив, що нетерпінням чекає спільної роботи з Фінляндією як союзником і якнайшвидшого вступу до Альянсу Швеції. 

“Наприкінці цього місяця я поїду до Швеції, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, а також плани щодо вступі до НАТО”, − підкреслив він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Швеція подала заявку на приєднання до військового альянсу після вторгнення Росії в Україну минулого року, але Угорщина та Туреччина утрималися від схвалення заявки.

31 березня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром заявив про сумніви у тому, що його країна зможе приєднатися до блоку НАТО до липня – через нові заперечень з боку Угорщини. 

В угорському уряді заявили, що затримка пов’язна з “невдоволенням” минулою критикою Стокгольма політики прем’єр-міністра Віктора Орбана. Туреччина зі свого боку звинуватила Швецію у надані притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також