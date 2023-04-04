Буде день, коли й для нашої країни безпека буде гарантована.

Президент звернувся до губернаторів штатів США, подякував їм за підтримку та підкреслив, як ми разом з Америкою можемо не лише перемогти у битві, що триває, а й довести, що свобода й співпраця завжди відновлюють нормальне життя після ударів агресії.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також президент звернувся до парламенту Чилі – ще однієї країни, яка почула Україну, почула те, чого ми прагнемо.

“Подякував Канаді та особисто пану Премʼєр-міністру Трюдо за незмінну підтримку. За черговий її прояв – фінансову допомогу обсягом 2 мільярди 400 мільйонів канадських доларів, які наш бюджет уже отримав. Докладно обговорили ситуацію на полі бою й безпекові потреби нашої держави”, - розповів Зеленський.

Голова держави провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії. Обговорили наші кроки у євроінтеграції, наші спільні заходи, новий санкційний пакет Євросоюзу, який неодмінно має продовжити лінію тиску на Росію, тиску, щоб зменшити її терористичний потенціал, її загрозу.

“Сьогодні, до речі, відбулась історична подія для нашого регіону, для всієї Європи, всієї євроатлантичної спільноти. Фінляндія стає 31-м членом НАТО. Альянс міцнішає на східному фланзі. Я вітаю весь народ Фінляндії та особисто пана Президента. З надійною гарантією безпеки – колективною гарантією”, - підкреслив Верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський наголосив, що російська агресія однозначно доводить: лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними.

“До речі, саміт НАТО цього року у Вільнюсі заслуговує бути достатньо амбітним. Що амбітніший той, хто береже свободу, то менше можливостей для агресії в того, хто хоче зла”, - зауважив президент.

Він розповів, що сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський доповів щодо Бахмута, а Головком та керівник ГУР – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони доповіло щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються.

“Окремо відзначу сьогодні два рішення. США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для HIMARS, для ППО, для артилерії – те, що треба. Дякую, пане Президенте Байдене, дякую, Конгресе, дякую кожному американцю! І друге рішення. Сьогодні подовжено роботу Незалежної міжнародної комісії ООН, що розслідує російські злочини проти українців. Кожен такий міжнародно-правовий крок наближає рашистів до неминучої, справедливої відповідальності”, – підсумував голова держави.

Нагадаємо, міністри закордонних справ членів НАТО виступили за розробку багаторічної програми підтримки України. Ця програма має допомогти Україні зблизитись із НАТО.