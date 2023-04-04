Правоохоронці викрили підозрюваних у організації незаконної схеми зняття з військового обліку на Харківщині

Слідчі поліції повідомили про підозру двом зловмисникам, котрі організували незаконну схему зняття з військового обліку.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За інформацією поліцейських, до злочинної схеми причетні 37-річний колишній медик та 69-річна колишня працівниця одного з військкоматів Харківщини.

Вони домовились про фіктивне проходження медобстеження і стаціонарного лікування 32-річного харків’янина. Він мав отримати медичні висновки для подальшого зняття з військового обліку.

Повна вартість послуги становила 3 тис. доларів.

Правоохоронці задокументували одержання 37-річним посередником першої частини грошей у розмірі 2 тис. доларів.

Поліцейські виявили у чоловіка під час затримання корпус ручної осколкової гранати РГН та підривач типу УДЗ.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд відправив його під варту.

Також 69-річній жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 (посібництво у зловживанні впливом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів за кордон.