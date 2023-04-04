США надають новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 млрд

У новому пакеті боєприпаси для Patriot, NASAMS і HIMARS, снаряди, гранатомети, вантажівки, ракети, цистерни, тощо.

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони США.

У цьому пакеті включено:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 120 мм;

танкові боєприпаси калібру 120 мм і 105 мм;

боєприпаси калібру 25 мм;

Приблизно 400 гранатометів і 200 тис. боєприпасів;

11 тактичних автомобілів для підйому техніки;

61 паливозаправник;

10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкої техніки;

Тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

Запчастини та інше польове обладнання.

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);

Дев'ять вантажівок з безпілотними літальними системами;

10 мобільних реактивних систем з лазерним наведенням;

Три РЛС повітряного спостереження;

зенітні боєприпаси калібру 30 мм і 23 мм;

артилерійські снаряди калібру 130 мм і 122 мм;

122-мм ракети ГРАД;

120-мм і 81-мм мінометні системи;

мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;

танкові боєприпаси 120 мм;

системи Javelin;

протиброньові ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

Приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

Сім тактичних автомобілів для відновлення техніки;

Вісім цистерн для важкого палива та 105 причепів для палива;

броньовані мостові системи;

Чотири машини матеріально-технічного забезпечення;

Обладнання безпечного зв'язку;

Також йдеться про фінансування навчання, обслуговування та підтримки озброєння.

Раніше повідомлялось, що США готуються цього тижня оголосити про новий пакет оборонної допомоги Україні.

Тим часом українські військові закінчили навчання в США на системі Patriot.