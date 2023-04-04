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США надають новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 млрд

У новому пакеті боєприпаси для Patriot, NASAMS і HIMARS, снаряди, гранатомети, вантажівки, ракети, цистерни, тощо.

США надають новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 млрд
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони США.

У цьому пакеті включено:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 120 мм;
  • танкові боєприпаси калібру 120 мм і 105 мм;
  • боєприпаси калібру 25 мм;
  • Приблизно 400 гранатометів і 200 тис. боєприпасів;
  • 11 тактичних автомобілів для підйому техніки;
  • 61 паливозаправник;
  • 10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкої техніки;
  • Тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • Запчастини та інше польове обладнання.
  • додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • Дев'ять вантажівок з безпілотними літальними системами;
  • 10 мобільних реактивних систем з лазерним наведенням;
  • Три РЛС повітряного спостереження;
  • зенітні боєприпаси калібру 30 мм і 23 мм;
  • артилерійські снаряди калібру 130 мм і 122 мм;
  • 122-мм ракети ГРАД;
  • 120-мм і 81-мм мінометні системи;
  • мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
  • танкові боєприпаси 120 мм;
  • системи Javelin;
  • протиброньові ракети;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
  • Сім тактичних автомобілів для відновлення техніки;
  • Вісім цистерн для важкого палива та 105 причепів для палива;
  • броньовані мостові системи;
  • Чотири машини матеріально-технічного забезпечення;
  • Обладнання безпечного зв'язку;

Також йдеться про фінансування навчання, обслуговування та підтримки озброєння.

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Раніше повідомлялось, що США готуються цього тижня оголосити про новий пакет оборонної допомоги Україні.

Тим часом українські військові закінчили навчання в США на системі Patriot.

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