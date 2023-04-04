США надають новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 млрд

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда.
Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони США.
У цьому пакеті включено:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 120 мм;
- танкові боєприпаси калібру 120 мм і 105 мм;
- боєприпаси калібру 25 мм;
- Приблизно 400 гранатометів і 200 тис. боєприпасів;
- 11 тактичних автомобілів для підйому техніки;
- 61 паливозаправник;
- 10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкої техніки;
- Тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- Запчастини та інше польове обладнання.
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- Дев'ять вантажівок з безпілотними літальними системами;
- 10 мобільних реактивних систем з лазерним наведенням;
- Три РЛС повітряного спостереження;
- зенітні боєприпаси калібру 30 мм і 23 мм;
- артилерійські снаряди калібру 130 мм і 122 мм;
- 122-мм ракети ГРАД;
- 120-мм і 81-мм мінометні системи;
- мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
- танкові боєприпаси 120 мм;
- системи Javelin;
- протиброньові ракети;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- Приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
- Сім тактичних автомобілів для відновлення техніки;
- Вісім цистерн для важкого палива та 105 причепів для палива;
- броньовані мостові системи;
- Чотири машини матеріально-технічного забезпечення;
- Обладнання безпечного зв'язку;
Також йдеться про фінансування навчання, обслуговування та підтримки озброєння.
Раніше повідомлялось, що США готуються цього тижня оголосити про новий пакет оборонної допомоги Україні.
Тим часом українські військові закінчили навчання в США на системі Patriot.