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Цього тижня США готуються оголосити про новий пакет допомоги Україні

Новий пакет буде узгоджений за своїм вмістом з допомогою Сполучених Штатів, яку наша держава отримала за останні тижні.

Цього тижня США готуються оголосити про новий пакет допомоги Україні
Фото: defense.gov

США готуються цього тижня оголосити про новий пакет оборонної допомоги Україні.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

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"Я думаю, ви побачите, як ще один з’явиться цього тижня. Я не можу надати подробиць по часу, коли це станеться, але ми наполегливо працювали після попереднього пакету, щоб розробити наступний, і наступний буде дуже-дуже скоро", – сказав Кірбі.

Він додав, що новий пакет буде узгоджений за своїм вмістом з допомогою Сполучених Штатів, яку наша держава отримала за останні тижні.

Також координатор зі стратегічних комунікацій зауважив, що в процесі покращення погодних умов на полі бою в Україні очікують на нову динаміку зіткнень.

Нагадаємо, днями видання Reuters повідомляло, що новий пакет військової допомоги США на 2,6 мільярда доларів може включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та бензовози.

Тим часом українські військові закінчили навчання в США на системі Patriot.

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