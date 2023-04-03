У Хмельницькому почалися сутички біля храму УПЦ МП, в якому побили військового (оновлено)
У Хмельницькому почалися сутички біля храму УПЦ МП, в якому побили військового (оновлено)
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”
Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”
Західні ПТРК. Жнива
Західні ПТРК. Жнива
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового (оновлено)
У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового (оновлено)
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Авдіївку, загинула жінка

У той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр.

Окупанти обстріляли Авдіївку, загинула жінка
Фото: Павло Кириленко

У понеділок, 3 квітня, російські окупанти обстріляли Авдіївку у Донецькій області. 

Про це повідомив у Facebook керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Одна людина загинула, одна дістала поранень під час обстрілу Авдіївки російською окупаційною армією. Росіяни вдарили по проспекту Індустріальний, поцілили у відомчий автобус, в якому на той час перебувало дві людини - водій і пасажирка", - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, водій залишився живим, а пасажирка, на жаль, отримала поранення, несумісні з життям.

"Практично у той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр: 2 будинки згоріли вщент, ще 3 пошкоджено. Але, на щастя, під час цього обстрілу ніхто не постраждав - люди вчасно евакуювалися", - додав він.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що в Авдіївці залишається близько 1900 мешканців. Місто постійно обстрілюють російська авіація та артилерія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також