У той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр.

У понеділок, 3 квітня, російські окупанти обстріляли Авдіївку у Донецькій області.

Про це повідомив у Facebook керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Одна людина загинула, одна дістала поранень під час обстрілу Авдіївки російською окупаційною армією. Росіяни вдарили по проспекту Індустріальний, поцілили у відомчий автобус, в якому на той час перебувало дві людини - водій і пасажирка", - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, водій залишився живим, а пасажирка, на жаль, отримала поранення, несумісні з життям.

"Практично у той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр: 2 будинки згоріли вщент, ще 3 пошкоджено. Але, на щастя, під час цього обстрілу ніхто не постраждав - люди вчасно евакуювалися", - додав він.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що в Авдіївці залишається близько 1900 мешканців. Місто постійно обстрілюють російська авіація та артилерія.