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У Новій Каховці перевдягнені співробітники ФСБ провокують людей на відверті розмови

Росіяни продовжують пошук патріотів, які передають інформацію про розміщення російських військ.

У Новій Каховці перевдягнені співробітники ФСБ провокують людей на відверті розмови
Фото: belnovosti.by

В тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області переодягнені у цивільне співробітники ФСБ українською мовою провокують населення на відверті розмови, після чого затримують.

Про це повідомляє у Телеграм спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. 

За його даними, у Новій Каховці російські окупанти посилили контррозвідувальні та режимні заходи. Зокрема, продовжують пошук патріотів України, які передають важливу інформацію про розміщення та активність російських військ.

"Співробітники ФСБ перевдягаються у цивільний одяг та спілкуються з місцевими жителями, намагаються втертися до них в довіру. Можуть спілкуватись українською мовою та навіть висловлювати проукраїнську позицію для виявлення та затримання патріотів. Стосовно затриманих осіб загарбники проводять фільтраційні заходи – допити та катування", - заявив Назаров.

Він просить всіх, хто може, повідомляти про такі провокації щодо близьких та знайомих, які проживають на тимчасово окупованій території Херсонщини.

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Нагадаємо, що на лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів, запланованих Росією на осінь 2023 року.

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