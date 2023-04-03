У Новій Каховці перевдягнені співробітники ФСБ провокують людей на відверті розмови

В тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області переодягнені у цивільне співробітники ФСБ українською мовою провокують населення на відверті розмови, після чого затримують.

Про це повідомляє у Телеграм спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його даними, у Новій Каховці російські окупанти посилили контррозвідувальні та режимні заходи. Зокрема, продовжують пошук патріотів України, які передають важливу інформацію про розміщення та активність російських військ.

"Співробітники ФСБ перевдягаються у цивільний одяг та спілкуються з місцевими жителями, намагаються втертися до них в довіру. Можуть спілкуватись українською мовою та навіть висловлювати проукраїнську позицію для виявлення та затримання патріотів. Стосовно затриманих осіб загарбники проводять фільтраційні заходи – допити та катування", - заявив Назаров.

Він просить всіх, хто може, повідомляти про такі провокації щодо близьких та знайомих, які проживають на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Нагадаємо, що на лівобережжі Херсонської області окупанти готуються до проведення незаконних виборів, запланованих Росією на осінь 2023 року.