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Чисельність російської авіації в 5-6 разів вища від української, - речник Повітряних сил ЗСУ

Для цього нашій державі потрібні сучасні літаки, як-от F-16.

Чисельність російської авіації в 5-6 разів вища від української, - речник Повітряних сил ЗСУ
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: Укрінформ

Чисельність російської авіації в 5-6 разів вища від української.

Про це в етері телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, така перевага це "лише те угруповання, яке сьогодні розташоване на тих 40 летовищах довкола України, в окупованому Криму". 

"Крім того, технологічно вони вищі в кілька разів. Вони провели глибоку модернізацію літака Су-27, сьогодні це Су-30, а також є версія Су-35, є винищувач-бомбардувальник Су-34, і те, що вони застосовують з тих літаків – це нова загроза", - сказав речник.

Він додав, що нині партнери надають Україні МіГи, однак їхня ефективність не така висока, аби протистояти потужностям РФ. "Там пройшла невелика модернізація системи зв'язку, системи навігації, системи "свій-чужий"... Але все одно ми розуміємо, що це перший крок. І ми дякуємо нашим партнерам за таку підтримку", - сказав Ігнат.

За його словами, багатоцільовий винищувач F-16, який є "ровесником МіГ-29, пройшов декілька етапів глибокої модернізації". 

"Це включає в себе заміну основного обладнання... Плюс до того йде широкий спектр озброєння - це крилаті ракети, це керовані авіаційні ракети, здатні вражати повітряні цілі, надземні, надводні цілі. Це все є в літака F-16. Це керовані авіаційні бомби високоточні і так далі, і так далі. Саме тому нам потрібен такий багатоцільовий літак", - наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив у Сенаті США, що Збройні сили України у майбутньому мають обов’язково мають отримати винищувачі F-16, однак зараз західним партнерам слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою.

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