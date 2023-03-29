ЗСУ у майбутньому обов’язково отримають F-16 або інші літаки IV покоління, − Остін

Однак зараз західним партнерам слід зосередитися на наданні Україні систем ППО, ракет та бронетехніки.

Збройні сили України у майбутньому мають обов’язково мають отримати винищувачі F-16, однак зараз західним партнерам слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою.

Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив у Сенаті США, пише Укрінформ.

“Стосовно F16: якщо таке рішення буде ухвалено, то аби передати їх знадобиться близько 18 місяців. Але це не допоможе ЗСУ в поточній фазі бойових дій. Чи можуть українці отримати такі спроможності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так”, − заявивв міністр оборони США.

Він зауважив, що це можуть бути винищувачі F-16 або інші літаки IV покоління.

“Але ми продовжимо працювати з нашими союзниками й партнерами, аби бути певними, що Україна має те, що їй потрібно”, − підкреслив Остін.

За його словами, Пентагон спілкується з партнерами в Україні іноді по кілька разів на тиждень для того, щоб узгодити кроки для підтримки українських військових.

“Чого вони найбільше потребують уже зараз – це засоби протиповітряної оборони. Це є критично важливою потребою на полі бою. Їм також необхідні засоби вогневого ураження далекої дії та бронетехніка”, − зазначив очільник Пентагону.

Нагадаємо, Остін заявив також, що Україна має дуже хороші шанси на успішний контрнаступ навесні 2023 року.