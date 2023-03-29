У ЄС беруть під сумнів розмір відшкодування, яке Естонія хоче за надання озброєння Україні, − Politico

Декілька дипломатів та посадовців блоку припускають, що підрахунки Таллінна набагато перевищують аналогічні показники інших країн.

Союзники Естонії в Євросоюзі беруть під сумнів розрахунки прибалтійської країни щодо відшкодування витрат на зброю, яку вона надсилає Україні.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Вони припускають, що підрахунки Таллінна набагато перевищують аналогічні показники інших країн, оскільки країна використовує кошти ЄС для значного оновлення своїх збройних сил за допомогою схеми окупності.

Естонія наполягає водночас, що її претензії на нову зброю відповідають правилам заміни життєво важливого озброєння і просто відображають її величезний внесок у війну. Але її критики зазначають, що схема відшкодування ЄС зазнала б великого навантаження, якщо кожна країна, особливо більша, використовуватиме ту саму методологію бухгалтерського обліку, що й Таллінн.

Водночас вимоги Литви та Латвії до фонду − на тих самих умовах − є значно меншими. Внесок країни на допомогу Україні складає аналогічні суми, тобто близько 400 мільйонів євро та більше.

“Вперше в історії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС отримали часткову компенсацію за надання військової допомоги грошима із спільного фонду під назвою Європейський фонд миру (EPF), до якого країни-члени роблять свій внесок залежно від розміру їхньої економіки”, − зазначає видання.

Публічно країни ЄС вітали фонд як знак солідарності, але за лаштунками зростає напруженість через суми грошей, які група країн витрачає на фонд, повідомили семеро європейських дипломатів і чиновників для POLITICO’s Brussels Playbook.

Як пише Politico, ці побоювання виникли на зустрічі дипломатів ЄС на початку березня, коли Європейська служба зовнішніх дій, зовнішньополітична служба ЄС, поділилася даними про те, скільки кожна країна отримала минулого року для заміни військового комплекту, відправленого на війну. Ці суми стосувалися лише першого траншу відшкодування, але “створювали відчуття, що Естонія є винятком”.

“Тільки після повторних запитань ЄСЗД назвала країни, які попросили отримати відшкодування, виходячи з нової закупівельної ціни, а не фактичної ціни наданого військового обладнання”, йдеться в нотатках одного з дипломатів, присутнього на цій зустрічі.

Нагадаємо, 16 березня естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити в Україну черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.