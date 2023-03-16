Естонія направить Україні черговий військовий пакет допомоги

Зокрема, Естонія відправить в Україну снайперську зброю та спецспорядження.

У четвер, 16 березня, естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити в Україну черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.

Про це повідомляє ERR.

Пакет допомоги Естонії включає напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери та тепловізори. Також передадуть медичне обладнання.

Загальна вартість військової допомоги складає 494 300 євро.

Нагадаємо, Литва в новому пакеті допомоги для України передасть боєприпаси калібру 155 мм. Також передадуть транспортні засоби.