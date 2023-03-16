На ньому видно, як російські винищувачі скидають паливо, а потім атакують американський дрон.

Європейське командування США опублікувало в YouTube відео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем російськими винищувачами Су-27.

Відео було знято з камери на нижній частині дрона. На ньому видно, як російські винищувачі скидають паливо, а потім атакують американський безпілотник.

Після атак російських Су-27 зв'язок з дроном ненадовго було втрачено.

Європейське командування США підтверджує, що на хвилину безпілотник втратив зв'язок, а відео було відредаговано. Коли трансляція відновилася, то стало помітно, що одна з лопатей пропелера MQ-9 Reaper пошкоджена.

Нагадаємо, російський літак-винищувач 14 березня зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем. Це змусило США збити безпілотник.

Американські військові вжили заходів, щоб секретне програмне забезпечення з безпілотника, котрий впав у море, не потрапило до рук росіян. А речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США продовжать польоти над Чорним морем, попри інцидент із дроном.

Російські та американські літаки перебували над Чорним морем під час війни в Україні, але це перше відоме зіткнення.