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Аксьонов хоче позбавляти громадянства тих, хто не встає під час гімну Росії

Кримський колаборант також висловився за відродження СМЕРШу.

Аксьонов хоче позбавляти громадянства тих, хто не встає під час гімну Росії
Фото: tvi.ua

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов пропонує позбавляти громадянства тих, хто не встає, коли звучить гімн Росії.

Про це повідомило російське РБК у Telegram.

"Я вважаю за необхідне поставити питання про позбавлення громадянства, якщо задокументовано випадок невставання під гімн Росії. Навіщо тобі громадянство, якщо ти не встаєш, не поважаєш символи держави – прапор, гімн. Давайте в судовому порядку позбавляти громадянства", - сказав Аксьонов.

Він також висловився за відродження СМЕРШу (скорочення від "Смерть шпигунам!") - це назва низки незалежних одна від одної контррозвідувальних організацій у Радянському Союзі під час Другої світової війни.

"Я за відродження СМЕРШу. По відношенню до п'ятої колони – точно. Сьогодні час такий. Кажу зараз навіть не про бойові дії, а про мирне життя. У нас таких п'ятих колон багато: незрозуміло, на кого працюють і що роблять. Іноді помічаю, що під час заходів є ті, хто демонстративно не встає під гімн Росії. Таких персонажів треба ідентифікувати і матеріали передавати до ФСБ", - сказав Аксьонов.

Нагадаємо, що раніше Аксьонов вирішив побудувати в тимчасово окупованому Криму нову базу для "вагнерівців", і для цього окупанти хочуть виділити 500 га в одному з гірських районів.

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