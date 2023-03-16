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На Київщині частково застосовані стабілізаційні відключення світла, - ДТЕК

Відключення будуть діяти в трьох районах.

На Київщині частково застосовані стабілізаційні відключення світла, - ДТЕК
Фото: ДТЕК

Сьогодні, 16 березня, на Київщині частково застосовані стабілізаційні відключення світла. 

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК

“У частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів відбуваються відключення згідно з стабілізаційними графіками”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому за командою “Укренерго” були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками. 

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що після війни Польща і Україна розглянуть створення енергетичного мосту Жешув – Хмельницька АЕС та Рівненською АЕС – місто Холм.

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