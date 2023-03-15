Після війни Польща готова розвивати співпрацю щодо видобутку газу на заході України, – Моравецький

Крім того, розглядається створення енергетичного мосту Жешув – Хмельницька АЕС та Рівненською АЕС – місто Холм.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві 24 лютого 2023

Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною у кількох напрямках, зокрема щодо видобутку газу на заході України, а також щодо створення енергетичного мосту Жешув – Хмельницька АЕС.

Про це повідомляє Укрінформ.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава може зробити весь регіон незалежним від “русского міра” в енергетичному аспекті, звільняючи країни від енергетичної залежності Росії.

Він зауважив, що в національних інтересах Польщі є розвиток співпраці з Україною та іншими країнами-сусідами у сфері енергетики, зокрема, у контексті спільних геологорозвідувальних проєктів.

“Нас уже cьогодні запрошують до спільних геологорозвідувальних та проєктів з видобутку в Україні. Звичайно, там має настати мир, але такі проєкти можливі. Переговори стосуються різних сфер, у тому числі газорозвідки на заході України”, - повідомив Моравецький.

Він зауважив, що українська сторона також запрошує до співпраці щодо модернізації енергетичного сполучення Жешув-Хмельницька АЕС.

“Це сполучення, комбінація може універсальним чином допомогти посиленню енергетичної безпеки як Польщі, так і України”, - підкреслив глава польського уряду.

Він додав, що переговори з українською стороною також стосуються сполучення між Рівненською АЕС і містом Холм.

Під час свого виступу Моравецький зазначив, що Польща хоче стати енергетичним і, насамперед, газовим хабом у Центральній Європі, зміцнюючи свою позицію в цій частині Європи.

Він зауважив, що Польща розбудовує газові інтерконектори з сусідніми країнами, розширює нафтопорт у Гданську та створює плаваючий термінал для скрапленого газу.

За його словами, в майбутньому цією інфраструктурою зможуть користуватися також партнери Польщі з України, Чехії, Словаччини та Угорщини.

Нагадаємо, нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що енергетична війна проти Росії ще не виграна. Він зауважив, що буде ще один холодний сезон і треба підготуватися до нього максимально добре.