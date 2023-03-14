США шукають нові способи покарання російських олігархів за підтримку війни, - AP

США знову почали активно тиснути на російську економіку, зокрема, на її олігархів з наміром перешкодити веденню війни в Україні, пише Associated Press.

Американські чиновники, зокрема у Міністерстві фінансів та Міністерстві юстиції, зосередять зусилля на законній ліквідації власності російських олігархів, посиленні фінансових санкцій для тих, хто сприяє ухиленню від санкцій, і ліквідації лазівок у законі, які дозволяють олігархам використовувати підставні компанії для своїх махінацій.

Ендрю Адамс, який очолює урядову робочу групу KleptoCapture, покликану забезпечити дотримання економічних обмежень у США, накладених на Росію та її мільярдерів, сказав Associated Press, що група приділяє першочергові зусилля для виявлення тих, хто допомагає росіянам уникати санкцій і порушувати експортні регулювання.

Відповідно до звіту Міністерства фінансів, у всьому світі заблоковали або заморозили російських активів, які перебувають під санкціями, на суму понад 58 мільярдів доларів. Сюди входять дві яхти вартістю 300 мільйонів доларів кожна в Сан-Дієго та на Фіджі, а також шість об’єктів у Нью-Йорку та Флориді вартістю 75 мільйонів доларів, які належать олігарху Віктору Вексельбергу, який потрапив під санкції.

У США почалися спроби покарати партнерів і менеджерів олігархів — у справі Вексельберга федеральний суд Нью-Йорка висунув обвинувачення Володимиру Воронченку через те, що він допомагав зберегти майно Вексельберга. У лютому його звинуватили у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США.

Справу координували через групу KleptoCapture.

Лютневе дослідження, проведене дослідниками Дартмутського університету, показало, що націлювання на кількох ключових менеджерів капіталу завдасть Росії набагато більшої шкоди, ніж застосування санкцій проти олігархів окремо.

Інші спроби завдати удару російській економіці включають намагання ліквідувати яхти та іншу власність, що належить російським олігархам і Кремлю, перетворивши їх на готівку на користь України.

Президент України Володимир Зеленський давно закликає передати російські активи в Україну, а колишній чиновник адміністрації Байдена Дейліп Сінгх 28 лютого заявив банківському комітету Сенату, що конфіскація російських багатомільярдних активів, якими володіють США, є «тим, до чого ми повинні прагнути».

У свою чергу, Ендрю Адамс зазначив, що США діятимуть за принципом верховенства права. Конфісковувати майно без законної підстави не будуть.

Він додав, що цільова група досягла успіху в отриманні дозволу на передачу певних конфіскованих коштів Державному департаменту.

Міністерство фінансів заявило в четвер, що уряд «прокладає шлях» до арештованих коштів у розмірі 5,4 мільйона доларів, які будуть направлені в якості іноземної допомоги Україні.

Крім того, удосконалення законів, які служать лазівками для тих, хто ухиляється від санкцій, також буде пріоритетом.

Очікується, що влада удосконалисть правила використання ринку нерухомості США, включаючи вимогу щодо розкриття справжніх власників нерухомості.

Нагадаємо, Росія за рік санкцій накопичила в офшорах 80 млрд доларів тіньових доходів. Ці кошти конвертовані як у готівку, так і в нерухомість та інвестиції.